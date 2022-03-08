Gülşen bu kez izleyicisinin kucağına oturdu! İşte o görüntüler...

Son günlerde verdiği konserlerde giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı. Ünlü şarkıcı konser sırasında bir dinleyicisinin kucağına oturdu. O esnada izleyicinin de Gülşen'in kalçasına tokat atması görüntülendi

Sahne kıyafetleriyle tartışmalara konu olarak gündemden düşmeyen Gülşen, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Ünlü şarkıcı, parçasını söylediği esnada seyircilerden birinin kucağını oturdu. O esnada seyircinin ise Gülşen'in kalçasına tokat atması dikkat çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaştı. Söz konusu kişinin, Gülşen'in yakın arkadaşı iddia edildi.

Aranjör Ozan Çolakoğlu ile olan mutlu evliliğiyle adından söz ettiren 45 yaşındaki Gülşen, bu konserinde de yine cesur bir tercihte bulundu. Ünlü şarkıcı, konserde Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını da söyleyerek hayranlarına sürpriz yaptı.