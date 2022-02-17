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Gülşen'den eleştirilere şarkılı yanıt!

Son günlerde konserde giydiği kıyafet nedeniyle tartışmaların odağında olan Gülşen, son konserinde eleştirilere bir şarkı ile yanıt verdi. Sezen Aksu'nun Namus adlı şarkısını seslendiren Gülşen, "Ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum" ifadelerini kullandı

Gülşen'den eleştirilere şarkılı yanıt!
17 Şubat 2022 Perşembe 12:44

Güçlü sesi ve şarkılarıyla yıllara damga vuran Gülşen, uzun bir süredir konserlerinde tercih ettiği kıyafetleriyle adından söz ettiriyor. Dekolteli kıyafetlerinden dolayı sık sık eleştirilen Gülşen, son sahne aldığı mekanda eleştirilere bir şarkı ile karşılık verdi.

İstanbul'da bir mekanda sahneye çıkan Gülşen, Sezen Aksu'nun Namus isimli şarkısını söyledi. Eleştirilere şarkı üzerinden cevap veren Gülşen, "Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten bu şarkıyı ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum" dedi.

KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 45 yaşındaki Gülşen, son sahnesinde de sarı renk mini bir elbise tercih etti. Elbisesini uzun bir çizme ile kombinleyen şarkıcı, güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Etiketler; #gülşen #gülşen konser #gülşen yanıt #sezen aksu
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