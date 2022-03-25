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Gülşen'in bu kıyafeti de çok konuşulacak

Son günlerde konserlerinde giydiği kıyafetlerle gündem olan Gülşen yine çok konuşulacak iddialı bir elbise ile sahneye çıktı. Gülşen'in kıyafetinin önü ayrı ayrı dikkat çekti

25 Mart 2022 Cuma 10:08

Uzun bir süredir konserlerinde giydiği kıyafetlerle tepkilerin odağında olan Gülşen, son konserinde yine sınırları zorladı. Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan bir çocuk annesi Gülşen, çok konuşulacak sahne kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi.

İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, siyah iç çamaşırı detaylı bir etek ve taşlarla süslenmiş bir sütyen tercih etti. Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan Gülşen, sahne pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Gülşen'in "Her şeyin en ihtişamlısını yaşadık canım dinleyicilerimle. Sizi çok seviyorum" notuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Etiketler; #gülşen #gülşen kostüm #gülşen kıyafet
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