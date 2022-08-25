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Gülşen'in bu sözleri olay yarattı! Soruşturma başlatıldı!

Ünlü şarkıcı Gülşen'in konserinde söylediği sözler olay yarattı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Gülşen bir kişi için "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözlerini kullandı. Bu sözler tepki çekerken, Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı

25 Ağustos 2022 Perşembe 08:50

Konserlerinde giydiği kıyafetler ve tarzıyla magazin dünyasında çok konuşulan ünlü şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konserde kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde Gülşen'in bir kişiyle ilgili olarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyuluyor.

Etiketler; #gülşen #soruşturma #imam hatip
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