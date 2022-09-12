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Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı ama...

Nisan ayında verdiği konserde İmam hatiplilere yönelik "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle hakkında 3 yıl hapis cezası istenen şarkıcı Gülşen'in ev hapsi cezası kaldırıldı. 3 gün hapis yatan şarkıcının 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı ama...
12 Eylül 2022 Pazartesi 16:45

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

Gülşen'in avukatı Emek Emre, iddianamenin İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından ev hapsinin kaldırılması için talepte bulunmuştu. Talebi üst mahkeme değerlendirdi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos tarihinden beri ev hapsinde olan Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme gerekçesinde, sanığa yüklenen suçun niteliği ve sanığa yüklenen TCK 216/1. maddesi kapsamındaki suçun cezasının alt ve üst sınırlarının 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor olması, sanık hakkında devamına karar verilen konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahiyeti, CMK 109. madde uyarınca "konutu terk etmemek yükümlülüğü altında geçen her iki gün, cezanın mahsubunda bir gün olarak dikkate alınır" şeklindeki yasal düzenleme ve suçta ve cezada orantılılık ilkesi hep birlikte değerlendirildiğinde, sanık avukatlarının itirazlarını kısmen kabul ettiğini belirtti. Ayrıca mahkeme, Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da konuldu.


21 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gülşen, 21 Ekim'de İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Gülşen'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Etiketler; #gülşen #ev hapsi #tahliye
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