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Gülşen'in tutuklanması dünya basınında da yer buldu

Ünlü şarkıcı Gülşen'in söylediği sözler nedeni ile tutuklanarak cezaevine gönderilmesi Türkiye'de tepkilere neden olurken, dünya basınında da yer aldı

Gülşen'in tutuklanması dünya basınında da yer buldu
27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:28

Independent'in haberine "Türkiye'nin Madonnası" olarak tanımlanan Gülşen'in, Türkiye'de birçok insanın eğitim gördüğü okulla ilgili sözleri nedeniyle tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Haberde ayrıca Gülşen'in özür açıklamasına da yer verildi.

The Guardian ise Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin haberinde, şarkısının imam hatiplilerle ilgili bir şaka yaptığı bilgisini geçti. Şarkıcının bu şaka sonrasında 'insanları kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi. Metinde ayrıca siyasilerin tepki ve destek açıklamalarından, sosyal medyadaki yorumlardan ve Gülşen'in LGBT destekçisi olduğundan da bahsedildi.

Euronews de Gülşen'in tutuklanmasına geniş yer ayıran medya organlarından biri oldu. Haberde Gülşen'in "şaka"sının tepki çekmesine ve sonrasında tutuklanmasına yer verildi. Ayrıca sosyal medyada platformu Twitter'da şarkıcı için açılan "Tutuklansın" etiketine ve kullanıcıların attığı tweet'lerin içeriğinden de bahsedildi. Haberin bir bölümünde ise Gülşen'in sahne kıyafetleri ve LGBT topluluğuna verdiği destekten dolayı hedef olabileceği de belirtildi.

Orta Doğu'da yayın yapan Al Jazeera ise haberi, "Türk şarkıcı Gülşen, dini okul yorumu nedeniyle tutuklandı" başlığıyla ilk sayfada yayınladı. Gazetede yer alan haberde Gülşen'e yönelik tepkilere ve sosyal medya hesabında yayınladığı özür mesajına da yer verildi.

Etiketler; #gülşen #tutuklanma #dünya basını
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