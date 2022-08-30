Gülşen, o üç isme konuşma yasağı getirtti!

Konserinde söylediği sözlerden dolayı tutuklanan daha sonra da ev hapsi ile serbest bırakılan Gülşen, kendisini hedef gösteren üç kişiye konuşma yasağı getirtti

Konserinde İmam Hatip liselilere yönelik kullandığı sözlerden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen, 'Beyaz Magazin' adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan hakkında tedbir talep etti. Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında 2 ay konuşmamaya hükmetti.

