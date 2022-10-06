Gülşen, polis merkezine gidip imza verdi!

Geçtiğimiz günlerde konserinde söylediği bir söz yüzünden önce hapis cezası alan sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı getirilen Gülşen, polis merkezine giderek imza verdi

Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı önce tutuklandı dört gün sonra serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, sabah saat 08.30’da Levent Polis Merkezi'ne geldi. Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezinden ayrıldı.