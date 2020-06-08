Güncel Metin2 Pvp Serverler Listesi (Yeni Ağırlıklı)

Güncel yeni açılan veya eski olup da eski olmasına rağmen hala güncellenen birçok metin2 pvp server bulunmaktadır. Bu serverlere tek çatı altında ulaşmak her tanıtım sitesinin farklı oyunu tanıtması sebebiyle imkansızdır.

Oyuncuların detaylı ve ciddi bir araştırma yapması gerekir. Ancak bu da günümüzde zaman alacağı için bir hayli vakit kaybettirecektir. Oluşturup sizlere sunmak istediğimiz güncel metin2 pvp serverler listesi’nde oynanabilecek tüm serverleri bir arada bulabilir ve bahsetmiş olduğumuz pvp server özellikleriyle başlayıp başlamayacağınıza çok vakit kaybetmeden karar verebilirsiniz. Server listesine geçmeden önce sitesinde her türlü pvp serverler ’e yer veren pvpserverler.org sitesine listeyi oluşturmamızda yardım ettikleri için teşekkürler.

Yeni Ağırlıklı Güncel Pvp Serverler

Livamt2 (2020 8 Mayıs’ta Açıldı, Yaşı 28 gün )

Livamt2, oyuna başlayan her oyuncunun karakterini 1 level başlatır. Karakterler son level olan 105. seviyeye kadar emek harcayarak kasmak zorundadırlar. Zira oyun tipi Emek Server türündedir. Oyunda güncel her türlü yeni özellik bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Gelişmiş Lonca Sistemi, Gelişmiş Kule Sistemleri ve Offline Pazar’dır.

Lovamt2 (17 Ocak’ta Açıldı, Yaşı 5 Ay )

Lovamt2, 17 Ocak’ta 50 lonca’nın başlama sözünü almış ve açıldığı ilk hafta pvp server alemindeki en top, en üst seviye online sayısına erişmiş bir pvp server’dır. 5 ay geçmesine rağmen hala güncelliğini yitirmemiş kaliteli nadir oyunlardandır.

Star2 Online (Yaşı 1 Ay )

Star2 Online, en son oyun hayatını 2016 yılının son günlerinde sonlandırmıştı. O günlerde kapanan bu oyun Meto Aydın güvencesiyle geçtiğimiz ayın ortalarında tekrar açıldı. 2016 yapmış oldukları komik tanıtım videolarını tekrar piyasaya sürdürdüler ve bu etkili tanıtım videosunun twitch yayınlarında izlenmesiyle oyun binlerce metin2 pvp server oyuncusuna ulaştı. Jahrein gibi büyük bir yayıncının yayınında bu videoyu izleyip server açık mı değil mi kontrol etmesi Star2 Online için inanılmaz bir reklam oldu.