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Gupse Özay, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

İki sene önce meslektaşı Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Bebeklerinin cinsiyetini açıklayan Özay, kızlarının olacağını duyurdu

Gupse Özay, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
20 Haziran 2022 Pazartesi 10:47

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin geçtiğimiz ay bebek beklediği ortaya çıktı.

KIZ BEBEKLERİ OLACAK

Şimdilerde 7 aylık hamile olan başarılı oyuncu Gupse Özay, bu süreci evinde senaryo yazarak geçiriyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı için takipçilerinin sitem ettiği Özay, son paylaşımıyla bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" dedi.

Etiketler; #gupse özay #barış arduç #bebek
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