Güvenilir Mücevherin Tek Adresi

20 yıllık tecrübesiyle sertifikalı mücevher satışı yapan firma tüm dünyada tercih edilen ve güvenilen bir firma olarak hizmete devam etmektedir.

Craft pırlanta arz talep doğrultusunda teknolojiyi kullanarak hizmet verir. En son çıkan modelleri uygun fiyat garantisi ve sertifikası ile beraber sipariş verebilirsiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tek yolu olan pırlanta ürünler, artık online hizmet veren firmadan kolayca temin edilebilir.

Tek Taş Yüzükler

Tek taş yüzüklerin anlam ve önemi çok özeldir. Evlilik teklifi tek taş yüzük ile yapıldığı için özenle seçilmelidir. Firma tek taş üretiminde pırlantanın gramını her bütçeye göre ayarlamıştır. 0,2 karattan 10 karata kadar olan modeller mevcuttur. Beyaz altın üzerine işlenen pırlanta en berrak ve sadelikte sizlere sunulur. Farklı ve şık kesimleri hemen sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz tek taş dilerseniz tek taş yanına işlenen küçük pırlantalı modelleri tercih edebilirsiniz. Türkiye’nin her yerine kargo ücretsiz olarak gönderim yapılır. Ürün özel kutusunda garanti belgesi ve sertifikası ile beraber gönderilir.

Beş Taş Yüzükler

Tek taş yüzüğün yanına takılan beş taş yüzükleri en doğal ve saf haliyle satın almak için hemen siteyi ziyaret ediniz. Pırlanta alırken berraklığına bakılmalı ve gramın sertifikasıyla uyumlu olduğuna dikkat edilmelidir. Çok özel takılar olan pırlanta mücevherler için yine güvenilir firma tercih edilmelidir. Firma satışını yaptığı her ürüne 3 yıl garanti sunar. Değişim imkanı mevcuttur. Özel tasarım kutusunda gönderim yapılır. Ödeme kredi kartına taksit imkanı şeklinde sizlere sunulur. Sevdiklerinizi mutlu etmenin yolu firmadan geçer.

Pırlanta Bileklik

Pırlanta ürünler ışığı harika bir şekilde yansıtır. Pırlanta işlenirken seçilen elmas kalitesi çok önemlidir. Işığı yansıtma hem malzemenin kalitesi hemde modeli ile ilgilidir. Pırlanta sevmeyen kadın yoktur. Gerçek ve güvenilir mücevher göz kamaştırır. Firma mücevherin en güvenilir hali sloganıyla hizmet sunar. Pırlanta bileklik farklı modelleri ile sizlere sunulur. Baget, su yolu, kelepçe modelleri ve daha bir çoklarını firmanın sitesinden temin edebilirsiniz. Oldukça hafif ve kullanışlı olan ürünler size farklı bir ışıltı katacaktır. Aldığınız pırlanta bileklikleri pırlanta kolyeler ile tamamlayın.

Pure Serisi