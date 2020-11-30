Güzelliğin sırrı vegan yaşam tarzında

Ne yersen osun. Bu sözü eminiz siz de duymuşsunuzdur. Evet, bu bir gerçek çünkü beslenme biçimimiz genel sağlığımızdan cildimizin güzelliğine, ruh halimizden beden tipimize birçok şeyi etkiliyor.

Tüm hayvansal gıdaları tüketmeyi reddeden vegan beslenme tarzı da özellikle antioksidanlar açısından daha zengin besinler tüketildiği için sağlığımıza ve cildimize fayda sağlıyor. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO'nun evde SPA kalitesinde bir bakım terapisi sunan sevilen akıllı maske terapisi cihazı UFO ve maskesi Coconut Oil saniyeler içinde cildinizin daha taze ve ışıl ışıl görünmesini sağlıyor.

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de oldukça popüler bir trend var: Vegan beslenme... Pek çok ünlü ismin vegan olduklarını açıkladıktan sonra bu beslenme tipine olan ilgi ve vegan ürünlere de talep arttı. Sağlıklı yaşam konusuna ilgi duyan kişilerin yanı sıra fazla kilolarından kurtulmak isteyenler de veganlık konusuna ilgi duymaya başladı. Beslenme alışkanlıklarımızın cilt sağlığımızı da doğrudan etkilediğini biliyoruz. Vegan beslenme tarzı cildimiz için fayda sağlıyor. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO, akıllı maske terapisi cihazı UFO ve UFO ile entegre çalışan vegan maskesi Coconut Oil ile cildin donuk ve yorgun görünümünü azaltıp ışıltısını geri kazandırıyor. Evdeki SPA bakım rutininizin vazgeçilmezi olan akıllı maske terapisi cihazı UFO, vegan yaşam tarzınıza da uyum sağlıyor.

Vegan beslenmek cilde de faydalı

Vegan terimi ilk defa 1944 yılında bir grup vejetaryenin, İngiltere'de Leicester Vejetaryen Topluluğu'ndan ayrılıp Vegan Topluluğu'nu kurmasıyla kullanılıyor. Vegan beslenmeyi tercih edenler et ürünlerinin yanı sıra süt ve yumurta dahil tüm hayvansal gıdaları tüketmeyi reddediyor ve sadece meyve, sebze tahıllar, baklagiller, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi bitki bazlı besleniyor. Vegan beslenenler yağdan zengin hayvansal ürünleri tüketmediği için mevcut kilolarını korudukları gibi fazla kilosu olanlar ise daha kolay zayıflayabiliyor. Sebze ve meyveler antioksidan açısından daha zengin olduğu için erken yaşlanmaya neden olan serbest radikallerle savaşıyor ve cildinizin parlaklığını artırıp sivilceleri azaltıyor. Ayrıca antioksidanlar cildin gençliğini koruyan kolajen ve elastin yapısının bozulmasını önlediği için yaşlanmayı da yavaşlatıyor. Ancak sadece vegan beslenmek cildimizin sağlığını ve tazeliğini korumak için yeterli değil! Cilt bakımını da ihmal etmemek gerekiyor. Cildi temiz tutmak, masaj ve maske terapileriyle bakım yapmak, nemlendirmek şart!