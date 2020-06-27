Haberso Üyelik İşlemleri

Sosyal medya gazetesi olarak Haberso.com; etkinliği ve dünya çapında bulunan hemen her statüden insana hitap etme misyonu ile iddiasını ortaya koymaktadır.

Sadece haber alma ya da gündemi takip edip, bilgi edinme portalı olarak faydalanılabilecek bir site olmasının yanısıra; üyelerine de pek çok özel imkanlar sunmaktadır. Haberso üyelik işlemleri ile ilgili tüm detayları size bu yazımızda anlatacağız.

Haberso Üyelere Özel Avantajlar

Medyada farkını konuşturan interaktif bir yaşam sitesi olan internet sitemiz; takip eden okuyucularına haber, moda, makale, şehir tanıtımları ve hayata dair her alanı kapsayan içeriği ile köklü bir kuruluştur. Kullanıcıların da aktif olarak, diledikleri yayının altına yorum yapıp, veri paylaşabilecekleri, hatta karşılıklı fikir alışverişlerinin sağlanabileceği bu saha; çoklu yayınlarıyla da geniş vizyon hakimiyetine sahiptir. Herkresin ulaşabileceği ve geniş kitlelere kadar uzanabilecek haberlerin duyurulmasına, pratik olarak tüm dünyayı parmaklarımızın ucuna sığdırma olanağı tanıyan bir basın müessesesidir. Zira aynı zamanda ilkelerimizde de belitrmiş olduğumuz gibi; özgür ve gerçek habere ulaşmak herkesin hakkıdır. Ve biz de bu hakkı gerçek habercilik/ gazetecilik niteliğinden ödün vermeden kullanıcılarımıza sunuyoruz. Üyelerimize ise ek olarak; içerik ve haber paylaşabilmek, kişilerin editörlerimizce uygun bulunup paylaşılan yayınlamış oldukları paylaşımlarına yorumlar yapılabilmesi, üyeler arası takipleşebilme özelliğinin olması, ilgi duyulan ya da sonradan takip etme noktasında favorilere eklemek gibi epey geniş haklar ve avantajlar sunulur.

Haberso.com Sitesine Nasıl Üye Olunur?

Öncelikle bilgisiyar ya da telefonunuzun arama motoruna Haberso.com yazıp sitemize tıklamalısınız. Ardından karşınıza Global Basın Ağı’na bağlı olarak “giriş yap“ bağlantısı çıkacaktır. Bilmeyenler ya da mahiyetini öğrenmek isteyenler için; GBiD (Global Basın ID) neye yarar size bununla ilgili kısa bir bilgi verilir. Karşınıza çıkan Global Basın Ağı üzerinden üye olmanın mantığını izah etmek gerekirse; bu bağlantı üzerinden üyelik işlemleri yapıldığında, Haberso ve bünyesindeki tüm basın siteleri ile sayfalarına oturum açmak için yalnızca tek bir hesap kullanmanız yeterli olacaktır. Üye olmadan önce bilgi edinmek isteyeceğiniz bir diğer husus ise güvenlik ile olabilir. Ancak, hesap bilgilerinizin gizli tutulacağına ve üçüncü bir başka kimseyle paylaşılmayacağına dair açıklama yazısını aynı şekilde okuyabilirsiniz.

Gereken ve aklınıza takılan hususlar da aydınlatıldığına göre, artık ekranın sağ tarafındaki “Kayıt Ol” ibaresi ile başlayan üyelik işlemlerinize start verebilirsiniz. Üye olanlar için üye girişine tıklamanız kafidir ve zaten şifre ile e-posta adresinizi bilgisayarınıza kaydetmişseniz tek tuşla giriş yapabilirsiniz. “Twitter ile Kayıt Ol”, “Facebook ile Kayıt Ol” ya da “Google ile Kayıt Ol” gibi tercihinize sunulan çeşitli kayıt türlerinden dilediğinizi seçip üyelik alabilirsiniz. Fakat eğer yeni ve hiçbir sosyal medya hesabınızla bağlantılı bir üyelik istemiyorsanız, ad- soyad, e-posta, kullanıcı adı ve şifre kutucuklarını eksiksiz doldurarak kayıt olma işleminizi neticeye erdirmiş oluyorsunuz. Seçmiş olduğunuz şifreyi 2 kez girmeniz isteniyor. Bu da şifrenizi doğru girdiğinizden emin olmanız için iyi bir tekrarlama olarak üyelik adımlarından sonuncusundan bir öncesi denilebilir.

Eğer tüm bu bilgileri eksiksiz ve doğru girerseniz sorun yok. Ancak eğer, kullanıcı adınızı türkçe karakter alıyorsanız sistem bunu kabul etmeyip, size bu konuda uyarı verecektir. Alfa numerik; yani bir hafr bir rakam sıralaması ile ya da alt tire kullanılarak şifrenizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca şifrenizi; bir büyük harf, bir küçük harf ve rakamlardan oluşmuş bir şekilde tercih etmeniz gerekiyor. Bu üyelik şartlarındandır. Çünkü diğer türlü olduğunda şifreler daha kolay kırılabilme riski taşır. Bütün bu adımları tamamladıktan sonra e-postanıza gelen linke tıklayıp hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.