Hadise'den sahnede manidar hareket!

4 ay önce evlendiği eşinden boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Hadise, sahnede dikkat çeken bir harekete imza attı. Hadise, şarkısını söylerken birden parmağında bulunan bir yüzüğü çıkardı ve fırlattı

Hadise, önceki akşam İstanbul'da sahneye çıktı. "Aşk Kaç Beden" ile açılış yapan Hadise; "Bu gece üzülmek yok, dans edeceğiz, eğleneceğiz" dedi.

Hadise, 'Prenses' şarkısını seslendirirken, parçanın “İstersen bana, 'ukala, mukala' de el üstünde, tutulmazsam hep el kalırım, prensesler gibiydim ben babaevinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” kısmında parmağındaki yüzüğü çıkarıp yere fırlattı.

Ünlü şarkıcının yere fırlattığı yüzüğün sahne performanslarda kullandığı aksesuarlardan bir parça olduğu öğrenildi.

Hadise'nin boşanma davası açmasının ardından, Dinçerler'in evlenme teklifinde kullandığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve tüm düğün takılarını geri istediği iddia edilmişti.