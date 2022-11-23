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Hadise resti çekti: Bu sefer söyleyeceklerim var, asla susmayacağım!

Geçtiğimiz günlerde boşanan ünlü şarkıcı Hadise, hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Asla susmayacağını söyleyen Hadise, özel hayatına resmen tecavüz edildiğini söyledi. Şantaj ve tehdide maruz kaldığını belirten Hadise, adalet bakanına da seslendi

Hadise resti çekti: Bu sefer söyleyeceklerim var, asla susmayacağım!
23 Kasım 2022 Çarşamba 11:22

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı ayrılık sonrası magazin gündeminden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından sert mesaj yayınladı. Hakkında çıkan iddialara sert yanıt veren Hadise, "Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum." dedi.

Sosyal medyanın da gündemine oturan bu mesajları hem Twitter hesabından hem de Instagram'ından yayınlayan Hadise şu ifadeleri kullandı...

Bu mesajım tehdit ve taciz edilen tüm kadınlara; SUSMAYIN. BEN DE SUSMUYORUM VE ASLA SUSMAYACAĞIM. Elbette Hadise olmanın, ünlü olmanın bir bedeli olacak. Ünlü isimler olarak göz önündeyiz bizi seven de olacak sevmeyen de. Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Adalete hep güvenirim. AMA bu sefer söyleyeceklerim var! Müzikle mutlu olan, işime aşık olan ve aileme bakan bir insanım. Ben hayatı, hayatımı ve sevenlerimi çok seviyorum. Siz istediğiniz sürece ben sahnelerde olacağım, şarkılarımı söylemeye devam edeceğim.

Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Bana Roberto Carlos bacaklı diyenler oldu, obez diyenler oldu ve daha neler söylendi ama ben hep sustum. Asla polemiğe girmedim. Ben her şeyden önce bir KADINIM, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum.

Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana YİNE kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor.

İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise’yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık burdan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma TECAVÜZ!

Öte yandan Hadise'ye açıklamalarının ardından destek yağdı. Ünlü şarkıcı Twitter gündeminde ilk sıralarda yer aldı.

Etiketler; #hadise #ronaldo #magazin #haber
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Rüştü Önder - 3 saat önce
Belçika da yetismistin dimi..Eeee herşey senin için normal ozaman.Yalnız buradaki örf adetler farklı...Bide iğneyi başkasına çuvaldızı kendine batırsan..Ebru Gündeş'in yerinde sen olsan...Napardinnn..
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