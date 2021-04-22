Hakan Altun yoğun bakımda!

Sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri öncesi rahatsızlanan Hakan Altun, hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacak olan Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı

Kanal D ekranlarından Şarkılar Bizi Söyler programı ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı Hakan Altun, programı öncesi rahatsızlandı.Ekip arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenilen 48 yaşındaki Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı 5 gün boyunca yoğun bakımda tutulacak olan ünlü sanatçı, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. BEYİN TÜMÖRÜ AMELİYATI OLMUŞTU Hastanede ilk müdahalesi yapılan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şarkıcı, 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.