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Hakan Taşıyan'a karaciğer nakli

Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 aydır tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan'a (48) karaciğer nakli yapıldı. Sağlık durumu iyi olan Taşıyan'a, bir kaç gün içinde kızkardeşinin böbreğinin nakledileceği belirtildi

Hakan Taşıyan'a karaciğer nakli
05 Mart 2021 Cuma 14:26

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan için İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastanın karaciğeri uygun bulundu. Operasyonla alınan karaciğer dün akşam Ankara Şehir Hastanesine getirilerek Taşıyan'a nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan Taşıyan'a, bir kaç gün içinde kızkardeşinin böbreğinin nakledileceği belirtildi.

'İYİYİM DEDİĞİNİ ÖĞRENDİK'

Hakan Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Şu anda mutlu günümüz. Dün akşam itibarıyla karaciğer nakli gerçekleşti. Ardından birkaç gün içinde böbrek nakli gerçekleşecek. Dün geceyi hastanede geçirdik, uzun süren bir operasyon. Hakan Taşıyan'ın sabah 'iyiyim' dediğini içeriden öğrendik. İnşallah daha da iyi olacak. Daha güzel sağlık haberlerini sizlerle paylaşacağız" dedi.

Böbrek nakli için kız kardeşinin hazır olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ancak birkaç gün sonra gerçekleşecek. Artık bir arayış kalmadı. Arayış bundan sonra sağlıktan yana, güzel haberlerden yana. Sağlığına kavuştuğunu, ayağa kalktığını aktarmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hakan taşıyan #hakan taşıyan sağlık durumu
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