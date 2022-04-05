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Haldun Dormen'in 94. yaş dansı

Usta oyuncu Haldun Dormen 94. yaşını kutladı. Sürpriz bir doğum günü partisi düzenlenen Dormen'in dansı ise geceye damga vurdu

05 Nisan 2022 Salı 09:52

Usta tiyatrocu Haldun Dormen 94. yaşını geniş katılımlı bir organizasyonla kutladı.

Doğum günü kutlamasında eğlenceli tavırları dikkat çeken Haldun Dormen bir süre sonra oynayanlara da eşlik etti.

Geceden görüntüleri ise Ayşe Arman sosyal medya hesabından paylaştı.

Aynı zamanda Haldun Dormen’in oğlu Ömer Dormen ile de evli olan Ayşe Arman paylaşımında, “Bu gece unutulmaz bir gece! Büyük Usta @haldundormen’in doğum günü için @dormenakademi’deki öğrencileri sürpriz bir doğum günü düzenlemiş. Ah inanılmazlar! Ama 1en inanılmazı Haldun Dormen! Yaş yok bu dünyada! 94’de neymiş! @madam_nica’dayız. Mekan muhteşem. Öğrenciler ateş topu. Haldun Dormen de öyle! Enerji esastır. Sen kendini hangi yaşta hissediyorsan o yaştasın. Haldun Hoca 27!” ifadelerini paylaştı.

Etiketler; #haldun dormen #94. yaş #doğum günü #kutlama #dans
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