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Halil Sezai cezaevi günlerini anlattı

Geçtiğimiz sene yaşlı komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde kalan şarkıcı Halil Sezai, Armağan Çağlayan'ın programında cezaevi günlerini anlattı

Halil Sezai cezaevi günlerini anlattı
30 Nisan 2021 Cuma 11:02

İsyan şarkısı ve başrolünde yer aldığı İncir Reçeli filmleriyle adından söz ettiren Halil Sezai, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' isimli programına konuk oldu. Bu tarz röportajlarda her zaman gerildiğini söyleyen Halil Sezai, geçtiğimiz yıl cezaevinde yatmasıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Karamsar ve kötümser bir insan olduğundan bahseden Halil Sezai, "Uyumayı çok severim. Yaptığım işten dolayı gece çalışıyorum. Gündüzleri uyuyorum. Kötü psikolojiyi atlatmak için uykuyu kullanıyorum. Pesimist bir insanım. Son dönemde keyfimi yerine getirmeye çalıştığım bir psikoloji içindeyim" dedi.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşlı komşusunu darp ettiği görüntüler ortaya çıkan ve sonrası 43 gün cezaevinde yatan Sezai, o günleri de şu sözlerle anlattı:

"Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu... Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı. Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz."

"Yaşadıklarım bende sosyal fobi yaşatmadı. Gardiyanından müdürüne çok teşekkür ederim. Ön yargımı da kırdılar. İnsanlara çok yardım ediyorlar. Yemekler çok güzel. Çıkarken 'Bu domatesi nereden alıyorsunuz?' dedim."

Etiketler; #halil sezai #armağan çağlayan #halil sezai cezaevi günleri
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