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Halil Sezai ifade verdi!

Komşusu Hüseyin Meriç’i (67) darbettiği gerekçesiyle 3 ayrı suçtan 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından verdiği bir konserde Meriç’e hakaret ve tehdit içeren sözler söylediği öne sürülen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Paracıkoğlu’nun ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi

Halil Sezai ifade verdi!
28 Şubat 2022 Pazartesi 15:50

Daha önceden darbettiği komşusu Hüseyin Meriç’e yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından soruşturma başlatılan Halil Sezai Paracıkoğlu, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na avukatıyla birlikte gelerek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda yaklaşık yarım saat ifade veren Paracıkoğlu’nun ifadesinde "Kimseye yönelik tehdit ve hakarette bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum, suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Paracıkoğlu, savcılıkta ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.


NE OLMUŞTU?

Tuzla’da 15 Eylül 2020’de komşusunu darbettiği gerekçesiyle Halil Sezai Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Halil Sezai Paracıkoğlu’nun 'Alenen hakaret', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Silahla kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Paracıkoğlu, 3 ayrı suçtan toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklandıktan 42 gün sonra kararla birlikte tahliye olmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #halil sezai #ifade #hakaret
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