SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Halil Sezai'ye hapis cezası verildi! Ne kadar ceza aldı?

Tuzla'da sahne aldığı mekanda komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik söylediği sözler nedeniyle yargılanan Halil Sezai hakkında mahkeme kararın açıkladı. Halil Sezai'nin ilk duruşmada 'Hakaret' suçundan 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi

Halil Sezai'ye hapis cezası verildi! Ne kadar ceza aldı?
24 Kasım 2022 Perşembe 14:52

Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Halil Sezai Paracıkoğlu ve Hüseyin Meriç katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.


"AMACIM HAKARET ETMEK DEĞİLDİ"

Sanık Halil Sezai savunmasında, "Olay tarihinde bir konserim vardı. Konsere başlamadan önce gelen dinleyicilerimle kısa bir konuşma yaparım. O günde dinleyicilerimle konuşma yaptım. Müşteki ile aramızda önceki bir olaydan kaynaklı husumet bulunmaktadır. Aramızdaki olay yargı aşamasına taşınmıştı. Bu olaydan bahsederken dinleyicilerimden biri 'boş ver abi' şeklinde konuştu. Bende dinleyicime cevap verdim. Amacım hakaret etmek değildi. Suçsuzum beraatimi talep ederim" dedi. Duruşmada söz verilen Hüseyin Meriç, "Sanık bu olay öncesinde de bana yönelik sosyal medya üzerinden bazı eylemleri oldu. Ben bu olayı çevremden duydum. Sanıktan şikâyetçiyim" şeklinde konuştu. Kararını açıklayan mahkeme Halil Sezai hakkında 'Hakaret' suçundan 4 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.


"BİZ BU DURUMLARA ALIŞTIK"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Halil Sezai, "1 sene önce konserde bir konuşmamdan dolayı 'hakaret' davası açıldı. Biz bu durumlara alıştık. Çünkü bir şiir yazıyorum 'Yok beni tehdit etti'. Klip çekiyorum 'Beni öldürmeye teşebbüs etti'. Bir şarkı sözü paylaşıyorum dava oluyor. Gelip gidiyoruz işte. Aslında çok fazla şey söylemek isterim ama bana yasak var, söyleyemiyorum. Araştırmanızı öneririm. Bu insan kimdir. Normal şartlarda basit alelade bir komşu olarak bahsedilen bu İranlı iş adamının kimlerle çalıştığı, aile hayatını, nasıl bir insan olduğu, aslında ne kadar yansıtıldığı, tam tersi bir insan olduğunu araştırın lütfen. Ben zamanı geldiğinde açıklayacağım zaten" dedi.


İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, Halil Sezai'nin darp ettiği komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik söylediği sözler nedeniyle 'alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #halil sezai #hapis cezası #magazin
Önceki Haber
Merkez Bankası beklenen kararını açıkladı. Faiz yine düştü!
Sonraki Haber
Trabzonspor, lige verilen arada antrenmanlarını sürdürüyor
Hadise resti çekti: Bu sefer söyleyeceklerim var, asla susmayacağım!
Hadise resti çekti: Bu sefer söyleyeceklerim var, asla susmayacağım!
0
Beyazıt Öztürk'ün taksici ile anısı sosyal medyada viral oldu. İzleyenler hem duygulandı hem güldü
Beyazıt Öztürk'ün taksici ile anısı sosyal medyada viral oldu. İzleyenler hem duygulandı hem güldü
0
Armağan Çağlayan kanser olduğunu duyurdu. Ebru Gündeş'ten destek geldi
Armağan Çağlayan kanser olduğunu duyurdu. Ebru Gündeş'ten destek geldi
0
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı büyüdü. İşte son hali...
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı büyüdü. İşte son hali...
0
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri hakkında suç duyurusunda bulunuldu!
Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri hakkında suç duyurusunda bulunuldu!
0
Ebru Gündeş sevgilisinden ayrıldı iddiası!
Ebru Gündeş sevgilisinden ayrıldı iddiası!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.