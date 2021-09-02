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Haluk Levent de koronavirüse yakalandı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını söyledi

Haluk Levent de koronavirüse yakalandı
02 Eylül 2021 Perşembe 09:13

Balıkesir konserinin ardından Kovid-19 testi pozitif çıkan Haluk Levent, 2 doz aşı olduğunu açıkladı. Hastalığı farkında olmadan geçirdiğini söyleyen Levent, "PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Kovid-19 olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor” dedi.

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, önceki akşam Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Avlu Havuzlu Amfi Alanı’nda, konser verdi. Konser öncesi test yaptıran Haluk Levent, Kovid-19 hastası olduğunu öğrendi. Hiçbir belirtisi olmamasının şaşkınlığını yaşadığını ifade eden Haluk Levent, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Canlarım, bugün Moskova’da, Rus Kızılordu ile provalar yapacaktım, Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz, Rus Kızılordu’yla gelecek ay konserlerim var. Ama olmadı, Moskova’ya gidemedim. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi, pozitif çıkmış. Bende inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Kovid-19 olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum, onu da bilmiyorum. Dediğim gibi hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim vardı, onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. Ahbap faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde zoom toplantılarına giriyorum. Bilginize.”


Kaynak: DHA
Etiketler; #haluk levent #haluk levent korona #Koronavirüs
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