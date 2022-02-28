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Haluk Levent'ten güldüren estetik açıklaması

Son günlerde derneği ile birlikte yaptığı yardımlarla sıkça ismini andığımız ünlü şarkıcı Haluk Levent, bu kez yaptığı espri ile gündem oldu

Haluk Levent'ten güldüren estetik açıklaması
28 Şubat 2022 Pazartesi 11:04

Geçtiğimiz günlerde savaşla mücadele eden Ukrayna için 5 yardım tırı göndereceklerini söyleyen Haluk Levent, önceki gün Ömür Gedik ile kardeşinin güzellik merkezi açılışına katıldı. Şarkıcı, kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Oldukça keyifli olduğu görülen şarkıcı, estetikle ilgili düşüncelerinden bahsederken "Bir insan kendisini güzel hissetmek istiyorsa dışarıdaki yorumlar anlamsız. İnsan kendi bedeniyle özgürdür. İnsan kendini nasıl güzel görmek istiyorsa bizim onu eleştirme hakkımız yok" ifadelerini kullandı.

Levent, bir erkek muhabirin "Estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de "Evet, kalça dolgusu" diyerek herkesi güldürdü. Levent, "Oğlum ilk sana yaptıracağım" diyerek kendisine soru soran muhabire de takılmayı ihmal etmedi.

Etiketler; #haluk levent #estetik #kalça esprisi
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