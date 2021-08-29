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Haluk Levent Türkiye'den ayrılma kararı aldı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, AHBAB'taki görevini devredip yurt dışına yerleşeceğini açıkladı

Haluk Levent Türkiye'den ayrılma kararı aldı
29 Ağustos 2021 Pazar 08:03

Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla Türkiye'nin sevgisini kazanan ve kurucusu olduğu AHBAB derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine üzücü bir haber vererek yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.

Gelecek yılın 26 Kasım gününden itibaren yurt dışına yerleşeceğini söyleyen Haluk Levent, artık müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini belirtti. Ünlü şarkıcı ayrıca kurucusu olduğu AHBAB'taki üyeliğinin devam edeceğini ancak görevini başka birine teslim edeceğini de açıkladı.

Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAB üyeliğim devam edecek. AHBAB'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana"

Etiketler; #haluk levent #ahbab #haluk levent yurt dışı
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