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Haluk Levent yine büyüklüğünü gösterdi. Konserin gelirini o isme bağışlayacak

Sanatçı Haluk Levent, dün akşam verdiği konserin gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını söyledi

Haluk Levent yine büyüklüğünü gösterdi. Konserin gelirini o isme bağışlayacak
04 Ekim 2022 Salı 09:33

Sanatçı Haluk Levent, Kuruçeşme Paraf Açık Hava'da dün akşam sahneye çıktı. Yoğun ilgiyle karşılaştığı konserinde Haluk Levent çeşitli albümlerinden parçalar seslendirdi. Seyircileri coşturan sanatçı yaptığı açıklamayla konserin bilet gelirinin Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını duyurdu.

Haluk Levent, "Bu akşam bu konserin bir anlamı var, amaç farkındalık yaratmak. Bu konserin kalan gelirinin tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için olduğunu söyleyeyim" dedi. Levent'in bu açıklaması seyirciden alkış aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #haluk levent #konser #onur şener #haber
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