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Hande Yener'in bu kıyafeti olay oldu!

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in sahnede giydiği kıyafet olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları kıyafeti koltuk örtüsüne benzetti

05 Şubat 2022 Cumartesi 12:14

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen ve Hande Yener, konserlerindeki performansların yanı sahne kıyafetleriyle gündem olmaya devam ediyor.Dün akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alan şarkıcı, ilginç kostümüyle sosyal medyada gündem oldu.

İç çamaşırı detaylı bir pantolon ve göğüs dekolteli bir bluz tercih eden Hande Yener'in kıyafeti koltuk örtüsüne benzetildi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkıcı için "Koltuk örtüsünü kostüm yapmış", ve "İçi elyaflı yastık" yorumu yapıldı.

Etiketler; #hande yener #kıyafet #şarkıcı
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