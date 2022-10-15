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Harry Potter'ın Hagrid'i hayatını kaybetti

Harry Potter film serisinde "Rubeus Hagrid' rolüne can veren Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz 2 yılda sağlık sorunları yaşayan Robbie Coltarne, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm sebebine dair henüz bir bilgi bulunmuyor

Harry Potter'ın Hagrid'i hayatını kaybetti
15 Ekim 2022 Cumartesi 10:25

Dünyaca ünlü kitaptan uyarlama film serisi Harry Potter'da "Rubeus Hagrid" karakterini canlandıran Robbie Coltorne'nin vefat haberi serinin ve oyuncunun hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu Coltarne'dan gelen vefat haberi ile oyuncunun biyografisi tanımayanlar tarafından da merak edildi.

İskoç aktör Robbie Coltrane, 1950 yılında İngiltere'de doğdu. Ünlü oyuncu Robbie Coltrane, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yapımlarda rol aldı. Geçtiğimiz 2 yılda sağlık sorunları yaşayan Robbie Coltarne, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Etiketler; #harry potter #hagrid #robbie coltarne #ölüm
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