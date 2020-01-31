Hayır Lokması Nedir?

Osmanlıda sadece saray erbabı tarafından tüketilebilen Lokma, şerbetli bir tatlı olarak bilinir ve oldukça hafif bir tatlıdır.

Eskiden lokma dökme işini evde bayanlar yaparken günümüzde mobil araçlar ile birlikte firmalar tarafından çok rahat bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle ölüm yıl dönümlerinde ve bir belanın baştan savılması için dökülen lokma lokmacı tarafından dilediğiniz yerde dökülerek, sıcak olarak servis edilir.

Hayır lokması, sonucunda bir hayırlı işin olması bekleniyorsa o zaman döktürülen lokma çeşididir. Bu beklenilen işler farklılık gösterebilse de genel olarak şu kategorilerde bulunur.

- Mevlit zamanlarında,

- İş yeri açılışlarında bereket versin diye,

- Düğün zamanlarında gelin ve damada iyilik getirsin diye,

- Sünnet zamanlarında da baştan kötülükleri savsın diye,

- Hastanede bir yakınınız yatıyorsa eğer o bir an önce iyileşsin ve ayaklansın diye lokma döktürülür.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda döktürülen bir lokma gerçekten hayırlı bir iş için yapılır. Bu hayırlı amaçlar için yapılan lokma işinde yiyen tarafta sevap kazanır. Böylelikle hem döktüren taraf mutlu olur, hem de yiyen taraf bu kadar hafif bir tatlı yediği için asla rahatsız olmaz.

Lokma Nasıl Dökülür?

Eskiden lokmalar, özel günlerde evdeki bayanlar tarafından dökülür ve evin çocukları, gençleri tarafından dağıtımı yapılırdı. Ancak günümüzde her konuda yaşanan gelişmeler ve özellikle insanların üzüntülü veya telaşlı zamanlarında bu işlerle meşgul olamaması nedeni ile lokmacı dediğimiz kişiler tarafından dökülmeye başlanmıştır. Mobil araçları ile birlikte sizin çağırdığınız yere gelen bu kişi veya firmalar orada lokmayı döker ve dağıtımlarına kadar yapar. İşin profesyonelleri tarafından yapılan her işlemde olduğu gibi bu işlemlerde de başarı sağlanır.

Hayır lokması genellikle cami çıkışlarında veya merkezi yerlerde dağıtılır. Bu dağıtım sırasında firmaların mobil araçları gelerek önceden hazırlıklarını yapmaya başlarlar. İnsanların çıkmaya başladığı veya gelmeye başladığı zamana kadar hazırlanan lokmalar, profesyonel kişiler tarafından servis edilir. Anlaşılan miktar tamamlanınca ise işleme son verilir ve araç toparlanır. Sizin hiçbir şeye karışmanıza gerek kalmadan firma ve çalışanları bütün olaylarla en başından ilgilenir.

Kaynak: https://www.hukukihaber.net/genel/hayir-lokmasi-nedir-h434765.html