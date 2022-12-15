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Henry Cavill kötü haberi verdi: O role dönmeyecek

Oyuncu Henry Cavill, Galaksinin Koruyucuları yönetmeni ve DC Stüdyoları’nın yeni başkanlarından James Gunn'ın kaleme alacağı yeni Superman filminde rol almayacağını açıkladı

Henry Cavill kötü haberi verdi: O role dönmeyecek
15 Aralık 2022 Perşembe 11:56

The Guardian’da yer alan habere göre, James Gunn’ın kaleme aldığı yeni Superman filmi, karakteri farklı bir rotaya taşıyacak ve süper kahramanın daha genç yıllarına odaklanacak. Filmde Superman’in Daily Planet gazetesinde çalıştığı Clark Kent yıllarının öne çıkacağı belirtildi.

Yeni filmde 2013 yılından bu yana Superman karakterine hayat veren Henry Cavill yer almayacak. Cavill, ekim ayında Netflix’in The Witcher dizisinden ayrılırken Superman karakterine geri döneceğini söylemişti.

Cavill, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “kolay olmayan bir haber verdiğini” söyleyerek Superman rolüne geri dönmeyeceğini açıkladı.

Etiketler; #henry cavill #süperman
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