Her an elinizin altında fide konserve

Konserve; sebze, meyve ve bakliyat gibi gıda ürünlerinin daha uzun süre muhafaza edilmesi ve keyifle tüketilmesi için Anadolu kültüründe yer alan bir yöntemdir.

Bu yöntemin endüstriyel şekilde geliştirilmesi ve mutfaklara onlarca farklı çeşitte konservenin daha kolay ulaşması açısından da fide konserve 1974 yılından bu yana hizmet vermektedir. Her gün her istediğiniz an mutfağınızda bulunarak elinizin altında olacak salça ve konserve ürünlerinde fide konserve tercih edilerek onlarca ürüne ulaşmak mümkün olacaktır. Çünkü konserve ürünleri konusunda öncelikli olarak domates salçasından başlamak üzere biber salçası, bezelye, fasulye ve bamya gibi sebze ürünleri ya da deniz ürünleri konservelerine ulaşmanız mümkün olacaktır.

Dört Mevsim Lezzetli Balık İçin Fide Markası İle Ton Balığı

Fide markasının sunmuş olduğu konserve ürünleri içerisinde en önemli seçeneklerden birini de ton balığı oluşturmaktadır. Çünkü marka Çanakkale'de yer alan tesisleri ile birlikte Türkiye'ye yayılmış ve kabul edilmiş bir marka olarak, özellikle balık ürünleri konusunda da çok sağlıklı konserveler üretmeyi başarmaktadır.

Fide markasının üretmiş olduğu ton balığı konserveleri, %100 olarak katkısız ve doğal olması dışında açık renkli ve lezzetli bir seçenek oluşturmaktadır. Protein, Selenyum ve Omega 3 gibi önemli gıda bileşenleri açısından zengin bir yapıya sahip olan bu ürünler, sadece Ayçiçek yağı ve tuz sayesinde korunarak konserve haline getirilmektedir. Uzun bir dönem buzdolabında taptaze muhafaza edeceğiniz bu ürünü salatalarda, sandviçlerde, makarna veya pilav gibi birçok tarifte kullanmanız mümkün olacaktır.

Hastalıklardan Koruyan İlikli Kemik Suyu

Hem kas hastalıkları hem de kemik rahatsızlıkları veya kırık gibi durumlarda protein ve kolajen değeri yüksek gıdalar tüketmek önemlidir. Bu nedenle Fide markası tarafından sunulan konserve ürünlerinden birisini de ilikli kemik suyu oluşturmaktadır. Bu ürün kolay bir şekilde tüketimi için pişirilmiş halde sunulurken, paketi açtıktan sonrasında ister ısıtarak isterseniz farklı yemeklere ekleyerek hemen kullanabilirsiniz.