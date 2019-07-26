Hisse Senedi Yatırımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Birikim yapmak ve bu birikimleri de yatırıma dönüştürmek herkes için en doğru seçim. Yatırım araçları arasında son dönemde en çok tercih edilenlerin başında hisse senedi geliyor.

Hisse senedine yatırım yapmak elbette tüm yatırım araçları gibi kendi içerisinde bir risk de barındırıyor. Ancak getirisinin de bir o kadar yüksek olduğunu unutmamak lazım. Olabildiğince Enerjisa hisse gibi getirisi yüksek olan hisse senetlerine yönelirseniz göze aldığınız riskin de karşılığını almış olursunuz.

Hisse senedi alım satımı ile bir kazanç da elde edebilirsiniz. İnternet üzerinden eğitim alabileceğiniz platformlar da bulunuyor. Nelere dikkat etmeniz ya da hangi durumlarda hangi hamleleri yapmanız gerektiği gibi konularda mutlaka detaylı bilgi edinin. Çünkü bu tür konularda bilgi sahibi olmanız çok daha başarılı bir yatırımcıya dönüşmenizi beraberinde getirir.

Sakin ve sabırlı olmanız da hisse senedi yatırımlarında önem taşıyor. Aceleci davranmamalı ve kendinizi psikolojik açıdan da yetiştirmelisiniz. Aynı zamanda piyasaları çok yakından takip etmeniz gerekiyor. Ülkenin ekonomik durumu hisse senetlerini de etkiliyor. Bu nedenle ekonomik gelişmeleri analiz edebiliyor olmanız lazım. Elbette bununla birlikte tüm gelişmeleri de mercek altında tutmanız çok büyük önem taşıyor.

Yatırım Hesaplama Aracını Kullanın

Yatırım kar ve zarar hesaplamasını tarihsel olarak yapabileceğiniz Enerjisa yatırım hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu sayede yatırımlarınızı analiz etmeniz çok daha kolay olacak. Enerjisa internet sitesinden ulaşabileceğiniz yatırım kar ve zarar hesaplama aracında senet seçimi yapmanızın ardından satın alma tarihini de yazmanız gerekiyor. Hisse senedi ve toplam portföy değeri olmak üzere 2 farklı hesaplama tipi arasından dilediğinizi seçin. Bir değer girmeniz durumunda hesaplama işleminiz kolaylıkla yapılacak.