Günlük hayatta dışarı çıkarken veya özel günlerde de bir çok örgü saç modelini yaptırabiliyoruz. Zaman geçtikçe örgü saç modellerinde ise çeşitlilik artıyor.

Örgü saçların modası hiçbir zaman geçmedi. Örgü saç sevdalısı bir çok kadın var. Günlük hayatta dışarı çıkarken veya özel günlerde de bir çok örgü saç modelini yaptırabiliyoruz. Zaman geçtikçe örgü saç modellerinde ise çeşitlilik artıyor. Önceki senelerde hollanda örgüsü denen bir şey yokken artık üç boyutlu bu örgü oldukça popüler hale geldi.

Ters Örgü Diğer Adıyla Hollanda Örgüsü

Rahat saç modelini seven kadınlar açısından örgü model saçlar çok sık tercih ediliyor. Özellikle spor yaparken veya yoğun bir gün geçirecekseniz rahat saç modelleri arasından seçim yapmanız önem taşıyor. Örgü veya at kuyruğu saçlar sayesinde saçlar önünüze gelmeyecektir. Bu sayede tüm günü rahatlıkla geçirebilirsiniz. Yapımı biraz zor gözükse de çevrenizdekilerden gelecek iltifatlar sayesinde bu zor yapımı ve harcadığınız emeği unutacağınıza kuşku yok. [caption id="" ]

İkili Hollanda Örgüsü Saç Modelleri

Rahatlıkla kullanabileceğiniz bir diğer saç modeli ise ikili hollanda örgüsü diyebilirim. Hollanda örgüsünü ikili şekilde görerek boksör örgüsü de yapabilirsiniz. Başlarda zor olsa da zaman içinde eliniz alışarak pratiklik kazanacaksınızdır. Birkaç denemeden sonra eliniz alışacaktır. Yine örgüde farklı modeller düşünüyorsanız örgü modeli ensenize kadar örebilirsiniz. Ardından kalan saç tutamlarını at kuyruğu olacak şekilde toplayabilirsiniz. Bunun yanında saçlarınızı tamamen örmeyi de tercih edebilirsiniz. Örgü saç modelleri özellikle renkli saçlarda çok havalı görünüyor. Röfle veya balyaj saçlarda renk geçişleri olduğu için örgüler hoş bir görünüm kazanıyor. Eğer aykırı renkler için cesarete edemiyorsanız saç spreylerini de deneyebilirsiniz. Artık kozmetik ürün satan markaların yanında marketlerde dahi bulabilirsiniz. Hollanda örgüsü saç modellerinde bir çok çeşit bulunuyor. Özellikle havalı bir görünüm elde etmek istediğiniz günlerde bu örgü modelinden yararlanabilirsiniz. https://kadinev.com/