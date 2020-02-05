Hülya Aslan'ın stili

Sizlere bu yazımızda sosyal medyanın fenomen ismi hülya aslan kimdir ve tarzına dair bilgiler vereceğiz.

1987 yılında Van'da dünyaya gelen Hülya Aslan 2 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınmıştır. 4 kardeşinden en büyüğü olan Hülya Aslan, düz lise bitirip, üniversiteyi ise özel sebeplerden ötürü dışarıdan bitirmiştir. Yengeç burcu olan Hülya Aslan, çok duygusal olduğunu söylüyor. En büyük hobilerinden birisi gezmek ve yeni insanları tanımak olan instagram fenomeni tesettüre girdiğinde 10 yaşında olduğunu söylüyor. Kapanmasında en büyük etkenin Emine Şenlikoğlu kitapları olduğunu söylüyor.

Hülya Aslan Tarzı

Kendisini bir stilin temsilcisi olarak görmeyen Hülya Aslan, ruh halinin giydiği kıyafetlerin seçiminde etkili olduğunu söylüyor. Eğer mutluysam gökkuşağının tüm renklerini üzerimde taşıyabilirim diyen fenomen, eğer ruhum sakinse dinginse toprak tonlarını giymeyi tercih ettiğini söylüyor. Siyah tonlarının her zaman kurtarıcı olduğunu söyleyen Hülya Doğan, sıradan kıyafaete en ufak detaylarla hareket katacağını söylüyor. Sektöre 2011 yılında giren Hülya hanım, eğitimi bittikten sonra bir çok dergide editörlük yapmış. Son olarak kendi ofisini açan ve bir çok firmaya danışmanlık yapan instagram fenomeninin, 534 bin takipçisi bulunyor. Takipçi sayısına hiçbir zaman takılmadığını söyleyen mütevazı instagram fenomeni ünlü olmak için çabalamadığını da sözlerine ekliyor. Nitelikli projelere imza atan Hülya Aslan ismini ilerleyen zamanda çok sık duyacak gibiyiz. Kendisi instagram hesabında bir çok farklı tarz paylaşsa da en sevilen tarzları sizler için seçtik ve yazımızda sunduk. Tüm görsellere yazı sonunda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

Hülya Aslan'ın Eşi Kimdir

Hülya Aslan'ın eşi Yasin Öksüz'dür, kendisi senarist ve oyuncudur. Selçuk üniversitesi makina bölümünden mezun olan Yasin bey, bir dönem Ankara Devlet Tiyatrolarında da görev aldı. Çiftin 2 yaşında Meryem Mira adında bir kızları bulunuyor. Aşağıda verdiğimiz linkten sitemizde ki tüm ünlü fenomenlerin hayat hikayelerine ve görsellerine ulaşabilirsiniz. Merve Hifa, Elif Doğan, Gülsüm Elkhatroushi gibi bir çok tesettürlü ünlü fenomenlerin tarzlarını aşağıda ki linkte verdik. Ayrıca sitemizde kadın, sağlık, tesettür giyim, kombin, elbise modelleri gibi bir çok konuya ulaşabilirsiniz. https://www.tesetturgiyim.org/category/kim-kimdir/