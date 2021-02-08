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Hüner Coşkuner'e veda

Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Hüner Coşkuner toprağa verildi

Hüner Coşkuner'e veda
08 Şubat 2021 Pazartesi 14:48

Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe günü 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Hüner Coşkuner için Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı içinde bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti düzenlenen törene kardeşleri Deniz Coşkuner, Sema Gündüz Coşkuner, Metin Yavaş, Saliha Yavaş, ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.  Hüner Coşkuner kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.  Coşkuner'in mezarı başında da dualar okundu, mezarına çiçek bırakıldı.


“ANNEME EVLAT ACISI YAŞATMAK İSTEMEDİ"

Cenaze töreninin ardından konuşan Hüner Coşkuner'in erkek kardeşi Metin Yavaş, “Kardeşimin Türkiye'ye yapmış olduğu yardımları biliyorum. O bence eşi bulunmaz bir sanatçıydı. Kardeşi olarak söylemiyorum, o öyleydi. Zaten basına çıkmayı pek fazla sevmezdi. Biz sanat için yürüdük, 3 ay önce görüştüğüm zaman bana anlamsız bir kelimeyle, anlayamayacağım bir kelimeyle 'film bitti' dedi, anlayamamıştım, sonuçta 3-4 gün içinde anladım" dedi.

Kız kardeşi Sema Gündüz Coşkuner ise “Tek düşüncem o gitmedi, biz ona yaklaşıyoruz. Bir tek bunu biliyorum, o beni teselli ediyor. Her gün görüşüyorduk. Hep 'seni çok seviyorum' diyordu, 'seni çıkaracağız' diyordum. Anneme evlat acısı yaşatmak istemedi, gizledi, Türkiye'den gizledi, herkesten gizledi çünkü kötü bir hastalık bu, sinsi bir hastalık" diye konuştu.


“SÜREKLİ MORAL VERDİM, YENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Hüner Coşkuner'in yakın arkadaşlarından sanatçı Gül Erda da kısa bir açıklama yaparak, “Gerçek bir değerdi. Benim için zaten kardeş gibiydi. Çok üzgünüm. Başından beri biliyordum, tek bilen bendim. Her gün konuşuyorduk. Takip ediyordum olayı. Moral veriyordum. Elimden bir şey geldiyse ne mutlu bana. Ama ben böyle beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum çünkü ben yeneceğini düşündüm. Ama son 15 gündür iyi değildi. Önceleri az kemoterapi alıyordu. Sonradan, '90 saat terapi aldım Gül kollarım delik deşik oldu' diyordu. Ama yine de çok umutluyduk. Hayallerimiz vardı. Yeni şarkımı okuyacaktı. Affedemem seni şarkımı okumuştu çok seviyordu. Ama şimdi biz O'nu affedemiyoruz, çok erken gitti" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hüner coşkuner #hüner coşkuner cenaze #hüner coşkuner ölüm
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