İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi

Bu sabah saatlerinde trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, hastaneden bir video gönderdi. Tatlıses durumunun iyi olduğunu belirtirken, akşam da konsere çıkacağını açıkladı

Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yüreklere su serpti. Hastanede tedavi gören Tatlıses'in sedyede yatarken "Ağrı Dağın Eteğinde" şarkısını söylediği videosu ortaya çıktı. Oldukça keyifli olduğu görülen Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı videoda da "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" diyerek bu akşam konser vereceğini duyurdu.