İçerik Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?     

İçerik yönetim sistemi, web sitesi makalelerinin oluşturulması, kullanıcı yönetimi, iletişim, raporlama, analiz, fotoğraf, video, reklam alanları gibi web sitelerinin genel ayarlarının yönetilmesini sağlar.

Ayrıca web sitelerinin tasarımları da yine bu İYS yardımıyla değiştirilebilir. Bu sistem sayesinde kod yazmaya gerek olmadan birçok şey yönetilebiliyor. Farklı şekillerde karşımıza çıkan İYS’nin 6 farklı çeşidi var. Bunlar; film, müzik, resim gibi medya içeriklerinin yönetilmesi, dosya içeriklerinin yönetilmesi, akıllı telefonların yönetilmesi, sistemin html olarak upload edilmesi, şirketlerin kullandıkları şirket kayıtlarının yönetilmesi için kullanılan İYS modelleridir.

Neden Kullanılır?

Kiradan kurtulmak için faizsiz ve peşinatsız ev almanın yolları arayışına girmiş olabilirsiniz. Bu tür ev sahibi olmayı sağlayan web siteleri, içerik yönetim sistemleri kullanarak menüler, sayfalar ve kategoriler düzenleyerek sizinle haber paylaşımında bulunabilir. İçeriklerini hazırlayarak kolay şekilde yayınlayabilirler.

Ev almak için güvenli bir site arayışınızda karşınıza çıkan siteler, içerik yönetim sistemleri sayesinde kolay kullanılabilir ve rapor oluşturulabilir özelliktedir. Bu web sitelerine, masaüstünden veya mobil cihazlardan ulaşılabilir. Sürekli iyileştirmeye açık olan siteler; güvenlik, işlevsellik, görsellik bakımından iyi bir hizmet verir ve gönül rahatlığıyla buralardan bilgi alabilirsiniz.

Avantajları Nelerdir?

Kredisiz ev almak için birçok uygulama vardır. Bunları araştırmak için internet kullanırız. İçerik yönetim sistemi kullanan siteler sayesinde, girdiğiniz sitede istediğinizi kolayca bulabilir ve listelenmiş içeriklerden zorlanmadan seçim yapabilirsiniz. Özellikle blog niteliğindeki bilgi verici sitelerde, içerik yönetim sisteminin kullanılması, ziyaretçilerine büyük avantajlar sağlıyor. Düzenli site yönetimi sayesinde, menüler ve kategoriler kolay kullanılabilir hale gelir.

İyi bir web site yönetimi, İYS sayesinde mümkün hale geliyor. Ekleyebilecekleri eklenti ve uzantılar sayesinde esneklik, verimlilik ve işlevsellik kazandırdıkları web sitelerinde aynı zamanda belge yönetimi ve arşivleme de yapılabiliyor.

Bu sistemlerin hızlı olması da bir diğer avantajıdır. İçerikleri kısa süre içerisinde düzenleyebilir ve ziyaretçilerinize ulaştırabilirsiniz. Tasarım için ekstra bütçe ayırmanıza gerek kalmayacağı için zamandan tasarrufun yanında maliyetten de tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Form, anket, online satış ve forum gibi birçok farklı seçeneği sunan İYS sayesinde web sitelerinizi zenginleştirebilirsiniz.