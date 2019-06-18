İkimizin Yerine fragmanı: 285. bölümde neler olacak? Jagat hapisten çıkıyor mu?

İkimizin Yerine 285. bölüm fragmanı izle: Çarşamba günü Kalyani Jagat’ın özlemiyle bayılır. İkimizin Yerine 285. bölüm fragmanı dizinin sevenleri için büyük bir merakla bekleniyor. Çarşamba günü fragmanında Sançi’nin Anandi’ye oynadığı oyuna Şiv’in büyükbabası bile çok kızar.

İkimizin Yerine 285. bölüm fragmanı

İkimizin Yerine dizisinde Şiv’in çok sevdiği kız kardeşi Sançi ne yapıp edip Anandi’nin en mutlu gününde kınasında onu hayal kırıklığına uğratmayı başarır. Sançi’nin Anandi’nin mutsuz etmek için kına gecesinde yaptığı kirli plana başta ailesi olmak üzere herkes çok kızar. Kaymakam Şiv’in büyükbabası Sançi’ye en büyük tepkiyi veren isimlerin başında gelir.

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Sançi’nin yaşattığı gerginliğin ardından davetliler yeniden kınada eğlenmeye başlar. İkimizin Yerine dizisinin 285. bölüm fragmanına Kalyani’nin bayıldığı anlar damga vuracak.

Bilindiği gibi 284. bölümde ailesi sonunda Jagat’ı yaptığı kötülüklere rağmen affetmişti. Kına eğlencesinde birden aklına Jagat’ı getiren Kalyani üzüntüyle bayılır. Bu olay evdeki herkeste büyük bir korkuya ve paniğe neden olur.

Yaşlı Kalyani’nin daha fazla üzüntü duymasına yüreği el vermeyen Şiv aileyi bir araya getirecek bir sürprize hazırlanır. Şiv hapiste olan Jagat’ın serbest bırakılmasını mı sağlayacak?

Her gün saatler 16:10’u gösterdiğinde ekrana gelen İkimizin Yerine dizisinin yeni bölüm fragmanı da her gün saat tam 17:30’da yayınlanmaktadır.

İkimizin Yerine 285. bölüm fragmanı izle

Dizinin başrolündeki Anandi karakterinin küçüklüğünden büyüyüp evlilik yaptığı zamanlara kadar hayatının, yaşadığı zorlukların anlatıldığı İkimizin Yerine dizisinin yeni bölüm fragmanı her gün saat 17:30’da yayınlanmakta. Yeni fragman bugün dizinin hemen ardından yayınlanacak. İkimizin Yerine dizisinin 285. bölüm fragmanını izley enleri büyük merakla bekliyor.