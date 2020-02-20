İkinci doğum yerim Efes Selçuk

Efes Selçuk'un fahri hemşehrisi Sanatçı Hayko Cepkin, gençlerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Sevilen Sanatçı Hayko Cepkin, gençlerin sorularını içtenlikle cevapladı.

Efes Selçuk Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin ilk etkinliği olan söyleşi yoğun ilgi gördü. Selçuk Efes Kent Belleği'nde gerçekleşen söyleşiye Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ziya Tüccar ve gençlik meclisi üyeleriyle birlikte çok sayıda genç katıldı. Efes Selçuk'a paraşüt sporu sayesinde yolunun düştüğünü ve buraya yerleşmeye karar verdiğini anlatan Sanatçı Hayko Cepkin, öncelikle gençlere müziğe nasıl başladığını anlattı. Cepkin; "Kendimin farkına varıp birtakım enstrümanlarla tanışınca çocuk yaşlarda müzik eğitimi almaya karar verdim. Çok sevdiğim bir işi yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. "Efes Selçuk ikinci doğduğum yer olabilir" diyen sanatçı, kentte paraşütçülük sporunun sıkı dostluklar kurduğunu belirterek; kendini Efes Selçuk'ta bir sanatçıdan çok bir kent sakini olarak hissettiğini söyledi.

Zaferin en güzelini yaşadım

Yaptığı albümlerle yeniye yelken açtığını, standartlara karşı çıktığını, sonunda da geniş kitleler tarafından kabul gördüğünü belirten Sanatçı Hayko Cepkin; "Yeninin önünde her zaman bir sürü handikap oluyor. Ben bunları göğüsleyebileceğime karar verdim. Çünkü çok hırslıydım. Kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi yaptım. Karşılaşacağım zorluklar karşısında dimdik durabilmek için kendime öğüdümü albümümüm kapağına "Sakin Olmam Lazım" diye yazdım. Bana "böyle albüm yapma, böyle şarkı yapma" diyenlerin günah çıkarmalarına şahit oldum. Zaferin bu kadar güzeli yok. Tabi bu sabır isteyen bir şey. Yola çıktığımda bunu yapmaya karar vermiştim" dedi.

Efes Selçuk tarihin merkezidir

Efes Selçuk adına neler yapmak istediği sorusuna Başkan Sengel'in başarısı, hırsı ve çalışkanlığıyla Efes Selçuk için büyük bir şans olduğunu belirterek cevaplayan kentin fahri hemşehrisi Sanatçı Hayko Cepkin; "Efes Selçuk tarihin merkezi olan bir yer olarak çok şeyi hak ediyor. Potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak elimizi taşın altına koymalıyız. Ben Efes Selçuk ile ilgili olarak ulaşabildiğim her yere ulaşırım. Attığımız adımların çok daha büyüklerini atarak daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" dedi. Söyleşinin sonunda Efes Selçuk Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ziya Tüccar, Başkan Sengel ve Hayko Cepkin'e teşekkür ederek; "Yeni bir oluşumumuz var. Tüm arkadaşlarımızı bu oluşuma davet ediyorum. Fikirleriniz bizim için önemli. Hayal edelim, gerçekleştirelim. Bunları gerçekleştirecek, bizi sonuna kadar destekleyen genç bir başkanımız var" dedi.

Her zaman yanımızda

Başkan Sengel ise söyleşinin sonunda sanatçıya teşekkür ederek; "Hayko Cepkin EFEST'in mimarıdır. Kendisi fahri hemşehrimiz ve müthiş bir sanatçı. Onunla gurur duyuyoruz. Gerçekten kendisinin örnek alınacak çok yönü olduğunu tanıdıkça anlıyorsunuz. Bu yüzden ben Efes Selçuk Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ziya Tüccar ve arkadaşlarına hepimizi çok doğru bir isimle bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Hayko Cepkin, Efes Selçuk'a dair ne yaparsak yapalım, "Ben buradayım" diyen bir isimdir. Kendisi gerçekten Efes Selçuklu 'dur. Efes Selçuk İlham Veren Kent'tir. Ben Sayın Hayko Cepkin 'in de bu kentten ilham aldığını düşünüyorum. " dedi.