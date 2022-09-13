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İlyas Salman'a hapis istemi!

Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aktör İlyas Salman hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada ‘Akılsız halk’ şeklindeki söylemi nedeniyle Salman’ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi

İlyas Salman'a hapis istemi!
13 Eylül 2022 Salı 13:00

54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman’ın avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etti. İlyas Salman’ın avukatı mütalaaya karşı süre istedi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ilyas salman #hapis #sosyal medya
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