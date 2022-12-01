İLYAS SALMAN'A BERAAT
İLYAS SALMAN'A BERAAT
0
HALUK LEVENT'İN İLGİNÇ ANLARI
HALUK LEVENT'İN İLGİNÇ ANLARI
0
TAKİPÇİ SAYINIZ DÜŞEBİLİR ÇÜNKÜ...
TAKİPÇİ SAYINIZ DÜŞEBİLİR ÇÜNKÜ...
0
FAZIL SAY BOŞANDIĞINI DUYURDU
FAZIL SAY BOŞANDIĞINI DUYURDU
0

İlyas Salman davasında karar belli oldu

Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman beraat etti

İlyas Salman davasında karar belli oldu
01 Aralık 2022 Perşembe 15:13

54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İlyas Salman katılmadı. Duruşmada İlyas Salman’ın avukatı katıldı. Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'Akılsız halk' şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın 'Türk Milletini Alenen Aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Duruşmada söz verilen İlyas Salman’ın avukatı, "Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatını talep ederiz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman’ın beraatine karar verdi.


İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ilyas salman
Önceki Haber
İzmir Büyükşehir'den yeni adım! Uygun fiyatlı et satacaklar!
Sonraki Haber
İki genç evde ölü bulundu!
Haluk Levent'in ilginç anları! Üşüyünce kahvehaneye girdi ve...
Haluk Levent'in ilginç anları! Üşüyünce kahvehaneye girdi ve...
0
Fazıl Say ve eşi el ele boşanmaya gitti!
Fazıl Say ve eşi el ele boşanmaya gitti!
0
Cem Yılmaz'a kötü haber!
Cem Yılmaz'a kötü haber!
0
Ünlü şarkıcı Sıla'nın acı günü!
Ünlü şarkıcı Sıla'nın acı günü!
0
Haluk Levent'e sahnede sürpriz!
Haluk Levent'e sahnede sürpriz!
0
Trafik kazasında yaralanan Sergen Deveci'den güzel haber geldi!
Trafik kazasında yaralanan Sergen Deveci'den güzel haber geldi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.