İngilizce Öğreneceklere Tavsiyeler

Türkçe, türetme ve çekimlerin kelime sonuna getirilen eklerle yapıldığı Ural-Altay ailesine ait bir dildir.

Sondan ekleme özelliği dolayısıyla Avrupa dillerinden yapısal olarak oldukça farklıdır. İşte tam da bu yüzden ana dili İspanyolca olan bir kişi İngilizce’yi anadili Türkçe olan birine göre çok daha kolay kavrar. 1-0 geride başladığımız doğru. Ancak bu İngilizce’yi akıcı şekilde konuşacak seviyede öğrenmemize engel değil. İngilizce’yi hayatınıza entegre etmenizi sağlayacak önerilerimize kulak verirseniz İngilizce öğren menin hem daha eğlenceli hem de daha kolay hale geleceğinden emin olabilirsiniz.

1- İngilizce kitap / dergi okuyun.

Bu öneriyi birçok kişiden duymuşsunuzdur. Önemli olan doğru kitabı seçmek. Dili ağır kitaplardan uzak durmalısınız. Shakespeare’in eserlerini İngilizce aslından okumak hiç de iyi bir fikir olmayacaktır. Modern klasikleri ya da çok satan kitapları tercih edebilirsiniz. Özellikle orijinal dili İngilizce olmayan kitapların yeni tarihli İngilizce çevirilerini okumak kendinizi geliştirmenize büyük katkı sağlayacaktır. İngilizcesini geliştirmek isteyenler için yayınlanan aylık dergilere abone olabilirsiniz. İlginizi çeken konular üzerine yazılar içeren bir dergi bulursanız her ay keyifle okursunuz.

2- Yabancı dizileri İngilizce altyazı ile izleyin.

20 - 25 dakikalık komedi dizilerinde anlaşılır ve kolay günlük konuşma kalıpları kullanılır. 45 - 50 dakikalık bilim kurgu ve drama dizileri yerine sitcom’ları İngilizce ses ve altyazı bir arada izlerseniz neredeyse hiçbir cümlesini kaçırmadan takip edebilirsiniz. Dizinin bir bölümünü izleyip bitirdikten sonra o bölümde geçen güzel kalıpları not alabilirsiniz. Örneğin sabah camdan vuran güneş ile uyanan bir karakterin kurduğu ‘Sun is tickling my eyes’ cümlesini not alırsanız bu kalıbın aklınızda kalmasını kolaylaştırırsınız.

3- Konuşmaktan korkmayın.

Sizden yardım isteyen turistle, yabancı okul ya da iş arkadaşınızla konuşmaya çekinmeyin. Kelimelerin telaffuzunda ya da gramerde mutlaka hatalarınız olacaktır ama inanın karşınızdaki kişi bu hatalara aldırmayacak. Çat pat Türkçe konuşan insanların bize ne kadar sempatik geldiğini unutmayın.