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İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya Halk TV'ye geçmişti. Küçükkaya'nın yerine kimin geleceği de merak konusunu olmuştu. Hafta içi Çalar Saat programını sunacak isim netleşti.

İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
26 Ağustos 2022 Cuma 12:45

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 10 yıl boyunca sabah haberlerini sunduğu Fox TV’den ayrılarak, Halk TV’ye transfer olmuştu.

Küçükkaya'nın ayrılığının ardından Fox TV'de Çalar Saat programını kimin sunacağı merak konusuydu. Küçükkaya'nın yerine gelen isim netleşti.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Medyaradar'ın özel haberine göre; Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberlerini İlker Karagöz’e emanet etti.
İlker Karagöz, Fox TV’de hafta sonları yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu yapıyordu. Karagöz’ün sunacağı programın adı İlker Karagöz ile Çalar Saat olacak.
Öte yandan her yeni yayın döneminde olduğu gibi, Karagöz’ün programdaki ilk konuğu Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk olacak.

Etiketler; #ismail küçükkaya #ilker karagöz #halk tv #fox tv
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