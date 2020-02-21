İstanbul Eşya Depolama – Evimtaş Nakliyat

Evimtaş Nakliyat 1996 yılından bu yana aralıksız olarak hizmet vermektedir.
Başta nakliyat işleri yapan bu firma kısa bir süre sonra depolarını oluşturarak eşya depolama hizmeti vermeye başlamıştır. Son derece güvenilir olan Evimtaş Nakliyatı seçmeniz için birçok etken bulunmaktadır. Bu etmenlerden en önemlisi ise profesyonel hizmet vermeleridir.
Eşyalarınızı Sigortalı Olarak Depolayın
İstanbul ev eşyası depolama gibi depolama alanında birçok hizmet veren Evimtaş, eşyalarınızı sigorta
kapsamında depolayarak güvenli bir şekilde saklamaktadır. Bu firmanın depolama alanında verdiği
hizmetlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;
- Ev eşyası depolama
- Ofis Eşyası depolama
- Uluslar arası eşya depolama
- Pratik depolama
Günümüzde evlerin eskiye oranla küçülmesi ve şehirleşme sorunundan dolayı bahçe, balkonu olan ev neredeyse kalmadı. Bunun çıkardığı sorunlardan bir tanesi eşya depolamasıdır. İnsanlar evlerinde kullanmadığı ama atmaya kıyamadığı veya uzun vadede kullandığı eşyaları saklayabileceği depolar kullanmak istiyor. Bu durumlarda ise Evimtaş Nakliyat firması devreye giriyor. Bu firma sayesinde eşyalarınızı gönül rahatlığıyla temiz ve sürekli bakımı yapılan odalarda depolayabilirsiniz. Evimtaş Nakliyatı diğer firmalardan ayıran özelliklerinden birkaçı şu şekildedir;
- Depolar 7/24 güvenlik kamerları tarafından izlenir iken; güvenlik personelleri bekçilik
yapmaktadır.
- Hizmet kapsamı içerisinde depolanmak istenen eşyalar ambalajlanarak her türlü tehlikeden
korunur.
- Depolama odaları anlaşmalı temizlik şirketleri tarafından düzenli olarak ilaçlama ve temizlik
yapılarak eşyaların kirlenmesinin – küflenmesinin önüne geçilir.
- Depolarda saklanmak istediğiniz eşyalar ev, ofis veya yaşam alanınızdan alınarak depoalara
nakliyat işlemi gerçekleştirilir.
- Dilediğiniz her vakit Evimtaş Nakliyat firması ile iletişime geçerek eşyalarınız hakkında ücretsiz
bilgi alabilirsiniz.
- Haftanın her günü dilediğiniz zaman dilimi içerisinde istediğiniz eşyayı depodan alabilir veya
eşya eklemesi yapabilirsiniz.
- Avrupa hijyen standartlarına uygun.
- En önemlisi 23 yıllık tecrübe.
Depolama sektöründe hizmet veren firmaların çoğunluğu yüksek meblağlarda ücret istemektedirler.
Ancak depolama sektörüne öncülük eden firmalar arasında yer alan Evimtaş Nakliyat profesyonel,
ucuz, güvenilir ve garantili bir depolama hizmeti vermektedir.
Eşya Depolama Hizmeti Fiyatı
Diğer İstanbul eşya depolama hizmeti veren firmalara oranla daha ucuz ve kaliteli hizmet veren
Evimtaş Nakliyatın hizmet bedeli merak edilmektedir. Net olarak bir ücret söylememiz pek doğru
olmayacaktır. Ancak almak istediğiniz hizmet ve özel istekler doğrultusunda taban fiyattan hizmet
veren Evimtaş Nakliyat ile iletişime geçerek fiyat teklifi alabilirsiniz. Fiyat teklifi alıcı tarafından kabul
edilip anlaşma sağlanır ise adrese uzman ekip yönlendirilerek depolanacak eşyalar öncelikle
ambalajlanarak depolara transfer edilir. Bu süreç içerisinde müşteri eşlik ederek depoları görebilir. Bu
fiyatlar şu koşullar doğrultusunda farklılık göstermektedir;
- Depolamak istediğiniz eşyanın yapısı ve kapladığı alan (hacim)
- Kiralamak istediğiniz oda türü
- Depolamak istediğiniz eşyaların koyulacağı oda sayısı
- Nakliye aşaması
Ücretsiz ekspertiz sayesinde eşyalarınızı satın alım öncesi destek alabilirsiniz. 26 yıllık tecrübe
sayesinde hızlı ve güvenilir biçimde hizmet veren Evimtaş, zamanında teslim sağlayarak müşteri
memnuniyeti sağlamak için çaba verir. Bu hizmetlerin yanı sıra kredi kartı ile ödeme sağlayarak
taksitlendirme yapabilmeniz mümkün.bizimle iletişim kurrmanız için altaki linkten ulaşabilirsiniz.