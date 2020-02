İstanbul Eşya Depolama – Evimtaş Nakliyat

Başta nakliyat işleri yapan bu firma kısa bir süre sonra depolarını oluşturarak eşya depolama hizmeti vermeye başlamıştır. Son derece güvenilir olan Evimtaş Nakliyatı seçmeniz için birçok etken bulunmaktadır. Bu etmenlerden en önemlisi ise profesyonel hizmet vermeleridir.

Eşyalarınızı Sigortalı Olarak Depolayın

İstanbul ev eşyası depolama gibi depolama alanında birçok hizmet veren Evimtaş, eşyalarınızı sigorta

kapsamında depolayarak güvenli bir şekilde saklamaktadır. Bu firmanın depolama alanında verdiği

hizmetlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

- Ev eşyası depolama

- Ofis Eşyası depolama

- Uluslar arası eşya depolama

- Pratik depolama

Günümüzde evlerin eskiye oranla küçülmesi ve şehirleşme sorunundan dolayı bahçe, balkonu olan ev neredeyse kalmadı. Bunun çıkardığı sorunlardan bir tanesi eşya depolamasıdır. İnsanlar evlerinde kullanmadığı ama atmaya kıyamadığı veya uzun vadede kullandığı eşyaları saklayabileceği depolar kullanmak istiyor. Bu durumlarda ise Evimtaş Nakliyat firması devreye giriyor. Bu firma sayesinde eşyalarınızı gönül rahatlığıyla temiz ve sürekli bakımı yapılan odalarda depolayabilirsiniz. Evimtaş Nakliyatı diğer firmalardan ayıran özelliklerinden birkaçı şu şekildedir;

- Depolar 7/24 güvenlik kamerları tarafından izlenir iken; güvenlik personelleri bekçilik

yapmaktadır.

- Hizmet kapsamı içerisinde depolanmak istenen eşyalar ambalajlanarak her türlü tehlikeden

korunur.

- Depolama odaları anlaşmalı temizlik şirketleri tarafından düzenli olarak ilaçlama ve temizlik

yapılarak eşyaların kirlenmesinin – küflenmesinin önüne geçilir.

- Depolarda saklanmak istediğiniz eşyalar ev, ofis veya yaşam alanınızdan alınarak depoalara

nakliyat işlemi gerçekleştirilir.

- Dilediğiniz her vakit Evimtaş Nakliyat firması ile iletişime geçerek eşyalarınız hakkında ücretsiz

bilgi alabilirsiniz.

- Haftanın her günü dilediğiniz zaman dilimi içerisinde istediğiniz eşyayı depodan alabilir veya

eşya eklemesi yapabilirsiniz.

- Avrupa hijyen standartlarına uygun.

- En önemlisi 23 yıllık tecrübe.

Ucuz ve Kaliteli Depolama Hizmeti