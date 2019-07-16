İstanbul İzmir Profesyonel Eşya Taşıma

Nakliye sektöründe sahip olduğumuz tecrübe ile hizmet vermeye başladığımız günden bu yana müşterilerimizin memnuniyetini kazanacak işlere imza atmaktayız.

En son modele ve donanıma sahip araçları bünyesinde barındıran firmamız, uzman bir personel eşliğinde her talebe en iyi yanıtı vermektedir.

İzmir İstanbul Evden Eve Nakliyat

En ekonomik fiyatlara eşyalarınızın yeni adreslerinize taşınmasını sağlayan firmamız, kurumsallık ilkesinden ödün vermeden hizmetlerini sunmaktadır. İzmir İstanbul evden eve nakliyat hizmetlerinde personelimiz ilk önce eşyaların yerinde tespit edilmesini sağlamaktadır.

Deneyimli ekip eşliğinde tüm süreci başarılı bir şekilde yöneten firmamız, eşyaların hasarsız olarak istenilen noktalara ulaşmasına olanak tanımaktadır. Evden eve taşımacılık hizmetlerinde eşyaların tümünü paketlemekte ve araçlara belli bir düzende yerleştirerek taşınmasını sağlamaktayız. Yeni adrese ulaşıldığında eşyaları yine düzenli bir sırada araçlardan indirerek yeni yerlerine yerleştirmekteyiz.

İstanbul İzmir ev taşıma ihtiyaçlarınızda uzman personelimiz her zaman sizlere destek olmaya devam etmektedir.

Parça Eşya Taşıma Hizmeti

Başarılı firmamız parça eşya taşıma hizmetleri ile de sizlere gerekli desteği sunmaya devam etmektedir. Az sayıda olan eşyalarınızı en ekonomik fiyatlara taşıtabilmenize olanak tanıyan parça eşya taşıma hizmetleri, oldukça önemli avantajlar tanımaktadır.

Kendi araçlarımız ile gerçekleştirmekte olduğumuz parça eşya taşıma hizmetlerinde sorumluluklarımızdan ödün vermeden sizlerin taleplerini karşılamaktayız. Eşyalarınızı hasarsız olarak dilediğiniz adreslere ulaştıran firmamız, eşya tesliminin ardından ödemeyi almaktadır. Taşımış olduğumuz eşyalarda bir hasar meydana gelmesi durumunda ise sizlerden bir hak talep etmemekteyiz.

Bir kamyonu doldurmayacak miktardaki eşyalarınızın taşınması için siz de parça eşya taşıma hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. 7/24 kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz parça eşya taşıma hizmetleri ile eşyalarınız artık yeni yerine ulaşana dek güvende.