İstanbul’un En İyi Personel ve Öğrenci Taşıma Firması

Günümüzde işveren firmalar çalışanlarından en üst düzeyde verim alabilmek için zaman yönetimi konusunda farklı çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalar arasında personellerini şehir trafiğine sokmadan ve saatlerde otobüs duraklarında bekletmeden en hızlı ve en kısa sürede iş yerine getirmektir. Bunun için yapılan çalışmalar arasında illk sırayı alan personel taşımacılığı ile işveren kuruluşlar çalışanlarının tam saatinde mesaiye gelmelerini sağlayarak üretimin en üst seviyede olmasını ve maddi kayıpların oluşmasını engellerler.

İstanbul personel taşımacılığı hizmeti veren firmamız personellerinizin konforunu düşünerek modern araçlar ile sizlere hizmet verir.

Personel Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

İşveren firmalar tarafından alınan personel taşımacılığında hizmeti veren firmaların taşımacılık sektöründe tanınan ve bilinen firmalar olması gerekir. Firmamız piyasanın güvenilir firması olup kullandığımız araçlar 5 yaşından küçük ve teknolojik donanımları en üst seviyede olan araçlardır. Bu sayede personeller taşınırken arıza riski en aza indirilir. Bunun yanında geniş araç flomuz ile söz konusu arıza ya da kaza durumlarında işlerdeki aksamaların önüne geçeriz. Araçlarımızın sürücüleri en az beş yıllık E sınıfı ehliyete sahip olan ve diksiyonu düzgün personellerdir.

Diğer Hizmetler

Tercih Tur firması olarak sadece personel taşımacılığı hizmeti vermemekteyiz. Bununla birlikte öğrenci taşımacılığı , tur organizasyonları ve VIP araç kiralama hizmetlerimizde mevcut olup, müşterilerimize araç kiralama hususunda en üst seviyede hizmet sunuyoruz. 1992 yılından bu yana sürekli büyüyerek hizmetlerini artıran firmamızda her aracımızın muayene ve sigortaları zamanında aksatılmadan yapılır. Müşteri memnuniyeti öncelikli ilkemiz olup çalışanlarımız ve biz sürekli güler yüzle hizmeti kendimize prensip edinmiş bir firmayız. Firmamızdan hizmet almak için bizimle iletişime geçmelisiniz.

İstanbul Öğrenci Servisi Hizmeti

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da ulaşım her zaman için önemli bir husustur. Evden işe, işten eve, okuldan eve ve evden okula gibi taşımacılık hizmetlerimiz sayesinde birçok İstanbul Öğrenci Servisi hizmeti arıyan okul v.b. kuruluşlar için en iyi hizmetleri sunmak için profesyonel araçlarımız ve profesyonel şoförlerimiz ile İstanbul’un en iyi öğrenci servisi hizmeti veren firmaları arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz.

Personel Taşımacılığı Ücretleri

Personel taşımacılığında fiyatlar kiralanan araçların yolcu kapasitesine, araçların modeline, araç kiralama süresine göre değişir. Firmamız köklü bir firma olup kaliteli hizmeti uygun fiyat ile sunar. Firmamızdan araç kiralamak ve personel taşımacılığı hizmetini firmamıza emanet etmek isterseniz öncelikle yetkili personellerimiz ile görüşmelisiniz. Referansımız iş ortaklığı yaptığımız işveren firmalar olup zamandan tasarruf için bize ulaşın.