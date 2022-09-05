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İzmir Çim Konserleri'nde Özcan Deniz rüzgarı esti

91. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri’nin üçüncü konuğu Özcan Deniz oldu. Şarkılarını, konser alanını dolduran binlerce İzmirliyle hep bir ağızdan seslendiren Deniz, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği İzmir’in ve Fuar’ın kendisi için önemini anlatarak “O yıllardan sonra bu kadar büyük bir kalabalığa bu kadar güzel bir konser veriyoruz. O nedenle Tunç Başkan’a teşekkür ediyorum” dedi

05 Eylül 2022 Pazartesi 09:49

İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri bu yıl da birbirinden ünlü isimleri, ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. 11 Eylül’e kadar Kültürpark'ta devam edecek fuarda, Çim Konseri sahnesinin üçüncü konuğu ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’di. Konserden saatler önce alanı doludan müzikseverler, Deniz’in şarkılarıyla coştu.

İlk şarkısının ardından alandaki kalabalığa hitaben “Muhteşemsiniz” diyerek sözlerine başlayan Deniz, “İzmir’in bütün gençleri burada galiba. Bu dünyanın en güzel duygusu olsa gerek. İki nedenden dolayı burada olmak benim için çok önemli. Bir tanesi bütün çocukluğum, bütün gençliğim İzmir’de geçti. Burada büyümüş bir evladınızım. Aydın – İzmir hattında büyümüş bir gencim. O yüzden İzmir’e gelmek beni her zaman heyecanlandırır, her zaman çocukluğuma götürür. Duygu dolu anlar yaşatır. İkincisi ise İzmir Fuarı’nda, sizler bilmezsiniz daha gençsiniz, gazino zamanlarında bu kardeşiniz buraya girdiğinde arabasını alana alır hayranları, gazinonun önünde indirdi. O yıllardan sonra ilk kez bu alana gelip bu kadar büyük bir kalabalığa, bu kadar güzel bir konser veriyoruz. O nedenle Tunç Başkan’a teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir imkanı sağladığı için” diye konuştu.
Sevilen şarkılarını seslendiren Deniz’e, binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Her gece bir konser

İzmir’de fuarın ve Eylül akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Çim Konserleri kapsamında, 5 Eylül’de Bülent Ersoy, 6 Eylül’de Tuğba Yurt, 7 Eylül’de Gökhan Tepe, 8 Eylül’de Derya Uluğ, 9 Eylül’de Çakal&Reckol, 10 Eylül’de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konseri ve 11 Eylül Pazar günü ise Haluk Levent sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğu, Batı Anadolu, Çimentaş, ESBAŞ, İZKA İnşaat, Jimmy Key, Karluna, Luna, Nemport, Tankar, Uniteks sponsorluğu, Kafa Radyo medya sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 11 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlilerle olacak.

Etiketler; #izmir #çim konserleri #özcan deniz
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