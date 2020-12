İzmir, Kasım'da da fizy dinledi

Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformu fizy’de Kasım ayının en çok dinlenen sanatçıları Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi duayenlerin yanı sıra son dönemin popüler isimlerinden Oğuzhan Koç, Bilal Sonses, Ziynet Sali ve Mustafa Ceceli oldu.

Platformda geçen ay en fazla Bilal Sonses ve Yıldız Tilbe’nin ‘Hasbelkader’ isimli parçası beğenildi ve paylaşıldı. İzmir, Kasım ayında fizy’i en fazla dinleyen ilk on il arasında yer yer aldı. Geniş arşiviyle Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital müzik platformu fizy’de Kasım ayının şampiyonları belli oldu. Platformda geçen ay en fazla dinlenen isimleri arasında her yaştan dinleyici kitlesine sahip Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Tarkan ve Ebru Gündeş oldu. Oğuzhan Koç, Ziynet Sali, Mustafa Ceceli ve son zamanların öne çıkan ismi Bilal Sonses de platformun en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer aldı. İzmir, Kasım ayında fizy’i en fazla dinleyen ilk on il arasında yer yer aldı. 35 milyondan fazla şarkıyla her zevke hitap eden listelerin yer aldığı fizy’de Kasım ayının en çok beğeni toplayan ve paylaşılan şarkısı ise sözleri kısa sürede binlerce kişiye ulaşmayı başaran Yıldız Tilbe ve Bilal Sonses’in ‘Haselkader’ isimli düeti oldu. Kasım ayında fizy kullanıcıları platform üzerinde en fazla Ezhel ve Sezen Aksu’yu arattı.

En çok pop dinlendi

fizy kullanıcıları Kasım ayında en çok pop, rap ve yöresel kategorilerinde yer alan şarkıları dinledi. fizy editörlerinin titizlikle oluşturduğu listeler arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: ‘En Yeniler (Yerli)’, ‘En Canlı Şarkılar’, ‘Günün Listesi’, ‘En Yeniler (Yabancı)’, ‘fizy pop’, ‘#EvdeHayatVar pop’, ‘Pop Kış’, ‘Yeni Nesil Pop’, ‘fizy rap’, ‘Aşık Rap’. Kasım ayında fizy’i en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul gelirken onu; Konya, Ankara, Adana, Diyarbakır, İzmir, Antalya, Bursa, Kayseri ve Gaziantep takip etti.