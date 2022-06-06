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Jason Statham bu kez tatil için Türkiye'ye geldi

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham, geçen yıl 'Operation Fortune' filminin çekimleri için geldiği Antalya'da, bu kez eşi ve çocuklarıyla tatil yaptı

Jason Statham bu kez tatil için Türkiye'ye geldi
06 Haziran 2022 Pazartesi 10:06

Antalya'da çekimleri yapılan, yönetmen Guy Ritchie imzalı 'Operation Fortune: Servet Operasyonu' filminin başrol oyuncusu Jason Statham, çekimler sırasında 2 ay kaldığı Regnum Carya Otel'e bu kez tatil yapmaya geldi. 'Crown' villasında konaklayan Statham, eşi Rosie ve çocuklarıyla otelde 1 hafta konakladı. Statham ve ailesi, dün ülkelerine döndü.

Jason Statham, otelden ayrılmadan önce Regnum Carya Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile akşam yemeği yedi. Statham, Türkiye'ye hayran kaldığını, özellikle Antalya'yı çok sevdiğini, fırsat bulduğunda yeniden geleceğini söyledi. Sosyal medya hesabından Statham ile fotoğrafını paylaşan Öztürk, "Tekrar hoşgeldiniz" mesajını yazdı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #jason statham #tatil
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