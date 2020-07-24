Javros’un oluşumun odağı, şıklığı ve zarafeti daha geniş kitleye ulaştırarak, lüks mücevheratı tüm toplumun odağına sunmaktır. Bazen bir bebeğin doğumunda ona alınan bir künye, bazen de bir evlilik teklifinde sıradan bir kutudan çıkan ışıltılı bir ömür…

Hikâyesi bitmeyen ömürlere yeni hatıralar yazmak adına yola çıkan Javros markası, derin nefes alırken hayatı yaşamanın, küçük bir hediye alırken gözlerdeki mutluluğun farkına vararak ürün gamını geniş tutmuş ve bunu hem ürünlerini sergilediği sitesinde hem de satış noktalarında benzer mutluluğu yaşamak ve yaşatmak isteyen insanlarla paylaşmıştır. İster web sitesi üzerinden ürünleri inceleyebilir isterseniz de satış temsilcisinden ürünler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Javros, modern hayatın çizgileriyle, geçmişten günümüze uzanan ve tekrarı olmayan hayat çizgisini ortak duygularla birleştirerek lüks mücevherattan çok, o pırlanta nın, mücevheratın vermiş olduğu duyguyu müşteriye yansıtmak amacındadır. Hem tasarım yönü hem de güvenilir alt yapısı ürünü alırken ve kullanırken sorun yaşamaktan sizleri uzak tutuyor.