Jet kravatçı 1 saniyede kravat bağlıyor

Edirne'de, tekstil işiyle uğraşan Sebahattin Kara (54), 'tek hobim' dediği kravat bağlama tutkusunu rekora çeviriyor.

Jet kravatçı 1 saniyede kravat bağlıyor
27 Eylül 2019 Cuma 16:42

Arkadaş çevresinin jet kravatçı olarak tanımladığı Kara, 1 saniyede kravat bağlamayı başarıyor. Önceleri çeşitli yöntemler deneyerek 2 saniyede kravat bağlayan Kara, bulduğu yeni yöntemle bunu 1 saniyeye indirdiğini iddia etti. Şehrin en işlek bölgesi olan Selimiye Camii bahçesinde, bulduğu yeni yöntemi vatandaşlara gösteren Kara, amacının Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu ifade etti.

Herkes şaşkın

Tekstil işiyle 22 yıldır uğraştığını söyleyen Kara, hızlı kravat bağlama konusunda dünyada tek olduğunu iddia etti. Söz konusu hobiyi edinmesinin hikayesini de anlatan Kara, "Kendimi bir film setinde keşfettim. Sette milletvekili rolünde oynayanlar için çok sayıda kravatın bağlanması gerekiyordu, 'Bağlamayı bilen var mı?' dediler. O sırada biri ayağına koyduğu kravatı 1 saatte bağlamaya çalışıyordu. Ben de bağlamaya başladım, elimle bağlayıp bağlayıp atıyordum kenara. Ben bile farkında değildim. Bir baktım ki herkes ağzı açık bana bakıyor. Baktım ki bayağı hızlıymışım. Sonrasında bu yeteneğimi daha da geliştirmek istedim ve bunun üzerine yoğunlaştım. Şimdi de kimse hızıma yetişemiyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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